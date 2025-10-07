Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Gersthofen - In der Zeit von Samstag (04.10.2025), gegen 14.00 Uhr, bis Sonntag (05.10.2025), gegen 15.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Autohaus in der Flotowstraße.

Die Unbekannten entwendeten Waren im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Einbruchs übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell