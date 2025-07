LPI-GTH: Totalschaden

Arnstadt (ots) - Unbekannte haben in der Zeit vom 29.07.2025, 18.30 Uhr bis 30.07.2025, 07.50 Uhr offenbar mit Steinen zwei Fensterscheiben einer Turnhalle in der Straße Hammerecke beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0196568/2025 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: ...

