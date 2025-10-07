PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am vergangenen Freitag (03.10.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Hyundai Kona Electric auf dem Parkplatz einer Sporthalle in der Ilsungstraße.

Zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr zerkratze der Unbekannte die rechte Seite des Hyundai. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

