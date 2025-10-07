PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (06.10.2025) war ein 19-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Riedingerstraße unterwegs.

Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Streife den 19-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 13:45

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am vergangenen Freitag (03.10.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Hyundai Kona Electric auf dem Parkplatz einer Sporthalle in der Ilsungstraße. Zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr zerkratze der Unbekannte die rechte Seite des Hyundai. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:45

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

    Augsburg (ots) - Inningen - Im Zeitraum von Samstag (04.10.2025), 17.00 Uhr, bis Montag (06.10.2025), 18.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Kleinkraftrad der Marke Rieju Typ MRT 50-SM 45 in der Ziegeleistraße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftrades. Zeugenhinweise ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:44

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Gersthofen - In der Zeit von Samstag (04.10.2025), gegen 14.00 Uhr, bis Sonntag (05.10.2025), gegen 15.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Autohaus in der Flotowstraße. Die Unbekannten entwendeten Waren im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Einbruchs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren