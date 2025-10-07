Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Stadtbergen - In der Zeit von Donnerstag (02.10.2025), gegen 17.00 Uhr, bis Sonntag (05.10.2025), gegen 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto auf einem Parkplatz in der Wankelstraße.
Der Unbekannte beschädigte den blauen Suzuki im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
