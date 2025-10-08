PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Raub

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Dienstagmittag (07.10.2025) kam es zu einem versuchten Raub durch einen bislang unbekannten Täter in der Friedl-Urban-Straße.

Gegen 11.30 Uhr sprach der Unbekannte eine 21-jährige Frau an. Unmittelbar danach zog der Unbekannte die Frau hinter einen Busch und drückte sie zu Boden. Der Mann suchte die Frau offenbar nach Wertgegenständen ab.

Ein vorbeifahrender Passant bemerkte den Vorfall, stieg aus und sprach den Unbekannten an. Daraufhin ließ dieser von der 21-Jährigen ab und floh. Die Frau blieb unverletzt. Entwendet wurde nichts.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

ca. 180 -190 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, dunkler Fünf-Tage-Bart, graue Jeans, schwarze Kapuzenjacke

Die Polizei fahndete unmittelbar u.a. mit einem Polizeihubschrauber und einem Polizeihund nach dem Mann. Dies verlief jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen versuchtem Raub. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter oder dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

