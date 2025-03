Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Gelber Lkw beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (25.02.2025) gegen 14:50 Uhr kam es in Wadersloh am Kreisverkehr Benteler Straße / Schulkamp / Am Park zu einem Verkehrsunfall. Ein gelber Lkw fuhr von der Straße Am Park in den Kreisverkehr ein und verließ diesen an der zweiten Ausfahrt in die Straße Schulkamp. Dabei geriet er gegen die drei Ortswegweisertafeln am Fahrbahnrand, welche durch den Anprall zerstört wurden. Der Lkw flüchtete. Ein Zeuge meldete den Unfall der Polizei. Dieser konnte jedoch das Kennzeichen des Lkw nicht erkennen. Es befanden sich noch weitere Fahrzeuge zwischen dem Zeugen und dem Lkw. Diese Zeugen und weitere mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

