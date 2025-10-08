PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht - Fahrradfahrer verletzt

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Dienstagabend (07.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Augsburger Straße Ecke Perzheimstraße.

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer entlang der Luitpoldbrücke in Richtung Osten. An der Kreuzung zur Perzheimstraße fuhr er über die Ampel. Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte von der Augsburger Straße nach rechts in die Perzheimstraße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar den Fahrradfahrer. Der 18-Jährige konnte zwar noch rechtzeitig bremsen, stürzte dabei jedoch.

Der unbekannte Autofahrer entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der 18-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Der 18-jährige Mann besitzt die peruanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

