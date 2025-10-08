PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Montag (06.10.2025), 21.00 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), 04.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Schönbachstraße.

Im oben genannten Zeitraum touchierte eine bislang unbekannte Person ein Garagentor. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Zusammenstoß wurde das Tor verbogen und ist nicht mehr funktionsfähig. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

