Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Handtaschendiebstählen in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (07.10.2025), gegen 13.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus der Handtasche einer 54-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Annastraße.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Innenstadt - Am Dienstag (07.10.2025), gegen 15.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus der Handtasche einer 90-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofsstraße.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Um sich vor Taschendiebstahl zu schützen, rät die Polizei:

   - Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
     Körpervorderseite oder klemmen Sie sie unter Ihren Arm.
   - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, 
     sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
   - Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen 
     Sie sie irgendwo auf.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

