Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am vergangenen Montag (06.10.2025) leistete ein 32-jähriger Mann in der Schillstraße Widerstand gegen Polizeibeamte.

Gegen 21.30 Uhr sprach der 32-Jährige die Polizeibeamten mehrfach während eines anderen Polizeieinsatzes an. Im weiteren Verlauf verhielt sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ fesselten ihn die Beamten. Der 32-Jährige wehrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme, schlug in Richtung der Polizeibeamten und beleidigte diese. Hierbei verletzte er sich leicht. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 32-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

