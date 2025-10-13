PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (27) stürzt Treppe herunter - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Da ein Unfall am Herner Busbahnhof von Freitag, 10. Oktober, noch nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet das Verkehrskommissariat um Zeugenhinweise.

Ein Radfahrer (27, aus Herne) zog sich gegen 11.30 Uhr schwerste Verletzungen zu, als er mit seinem Fahrrad eine Treppe zur U-Bahn-Haltestelle am Konrad-Adenauer-Platz herababstürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann ins Krankenhaus. Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr, mittlerweile hat sich sein Zustand stabilisiert.

Nach aktuellem Stand handelt es sich um einen Alleinunfall. Bislang ist jedoch noch unklar, wie es zu dem Sturz gekommen ist. Daher bittet das ermittelnde Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

