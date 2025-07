POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Versammlungen am 26. Juli 2025 - Abschlussmeldung

Karlsruhe (ots) - Am späten Donnerstagabend verlor eine 29-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Die 29-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes Vito gegen 21:15 Uhr auf der Südtangente in Fahrtrichtung Karlsruhe-Durlach. Auf Höhe der Abfahrt in Fahrtrichtung Innenstadt beabsichtigte sie auf die L 605 abzufahren. ...

