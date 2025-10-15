Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtiger Jugendlicher (14) nach Graffiti-Schmierereien gestellt

Bochum (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 15. Oktober, konnte ein Jugendlicher nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti gestellt werden. Ein weiterer Tatverdächtiger ist noch flüchtig. Die Jugendlichen stehen in Verdacht, mehrere Verkehrsschilder und Stromkästen in Wiemelhausen mit Lackfarbe beschädigt zu haben.

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Polizisten gegen 1.30 Uhr im Bereich der Universitätsstraße/Brenscheder Straße auf die beiden Tatverdächtigen aufmerksam, die beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich die Flucht ergriffen.

Eine der beiden Personen (14, aus Bochum) konnte kurze Zeit später angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurden im Rucksack des Bochumers zum Graffiti passende Lackstifte und Sprühdosen gefunden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige seinen Angehörigen übergeben.

Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen dauert an. Er ist männlich, ca. 160-170 cm groß, etwa 10-15 Jahre alt und schlank. Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell