PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in mehrere geparkte Autos - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

In der Nacht von Dienstag, 14. Oktober, auf Mittwoch, 15. Oktober, wurde in Bochum-Langendreer in mehrere geparkte Autos eingebrochen.

Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße / Am Leithenhaus wurden nach aktuellem Stand an sechs abgestellten Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen und die Autos nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Tatbeute stehen noch aus.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:40

    POL-BO: Trickbetrüger entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - Trickbetrüger haben einen Herner (71) um seinen Schmuck gebracht. Die Polizei warnt: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung! Unter einem Vorwand verschafften sich zwei "Handwerker" am Montag, 13. Oktober, gegen 15 Uhr Zutritt zu der Wohnung an der Magdeburger Straße in Eickel. Später bemerkte der Wohnungsinhaber, dass Schmuck entwendet worden war. Die beiden Trickbetrüger werden wie folgt ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:50

    POL-BO: Tatverdächtiger Jugendlicher (14) nach Graffiti-Schmierereien gestellt

    Bochum (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, 15. Oktober, konnte ein Jugendlicher nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti gestellt werden. Ein weiterer Tatverdächtiger ist noch flüchtig. Die Jugendlichen stehen in Verdacht, mehrere Verkehrsschilder und Stromkästen in Wiemelhausen mit Lackfarbe beschädigt zu haben. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Polizisten ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:22

    POL-BO: Fußgängerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht beteiligte Radfahrerin

    Bochum (ots) - Eine Fußgängerin (54, aus Bochum) wurde bei einem Unfall am Samstag, 11. Oktober, verletzt. Die Polizei sucht die beteiligte Fahrradfahrerin sowie weitere Zeugen. Die Bochumerin ging mit ihrem Hund gegen 12.25 Uhr auf dem Weg "Auf dem Güstenberg" in Richtung Hiltroper Straße. Als ihr in Höhe der Hausnummer 8 eine Fahrradfahrerin entgegenkam, wich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren