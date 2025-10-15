Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in mehrere geparkte Autos - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

In der Nacht von Dienstag, 14. Oktober, auf Mittwoch, 15. Oktober, wurde in Bochum-Langendreer in mehrere geparkte Autos eingebrochen.

Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße / Am Leithenhaus wurden nach aktuellem Stand an sechs abgestellten Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen und die Autos nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Tatbeute stehen noch aus.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell