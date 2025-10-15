POL-BO: Einbruch in mehrere geparkte Autos - Polizei sucht Zeugen
Bochum (ots)
In der Nacht von Dienstag, 14. Oktober, auf Mittwoch, 15. Oktober, wurde in Bochum-Langendreer in mehrere geparkte Autos eingebrochen.
Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße / Am Leithenhaus wurden nach aktuellem Stand an sechs abgestellten Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen und die Autos nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Tatbeute stehen noch aus.
Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell