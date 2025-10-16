Polizei Bochum

POL-BO: Herner Fußgänger (59) bei Unfall schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wanne ist ein 59-Jähriger schwer verletzt worden. Am Donnerstag, 16. Oktober, gegen 6.30 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Herne mit seinem Fahrzeug auf der Stöckstraße in Richtung Unser-Fritz-Straße. In Höhe der Einmündung zur Semlerstraße überquerte der 59-Jährige zu Fuß die Fahrbahn.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 59-Jährige auf den Pkw aufgeladen und anschließend gegen einen geparkten Pkw gestoßen wurde.

Der Herner wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich konnte sein Zustand stabilisiert werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich für eineinhalb Stunden gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Verkehrskommissariat 1 übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell