POL-BO: Einbruch in Supermarkt - Tatverdächtiger (45) vorläufig festgenommen

Witten (ots)

Auf frischer Tat ertappte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Donnerstag, 16. Oktober, gegen 0.35 Uhr einen Einbrecher und verständigte die Polizei.

Der Tatverdächtige hatte sich gewaltsam Zutritt zum Anlieferungsbereichs eines Supermarktes an der Breiten Straße 23 in Witten verschafft. Dort wurde er von dem Mitarbeiter entdeckt.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann (45, ohne festen Wohnsitz) vorläufig fest. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen eines versuchten Einbruchsdiebstahls zu. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

