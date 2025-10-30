PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Pedelec aus Keller in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

Im Erfurter Norden hatten es Unbekannte Anfang der Woche auf ein Pedelec abgesehen. Bereits am Montag verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Jakob-Kaiser-Ring. Anschließend stahlen sie aus dem Kellerbereich ein Pedelec der Marke "Radon" im Wert von über 3.600 Euro. Die Polizei hat das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben, sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

