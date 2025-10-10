FW-EN: Kurzzeitige Sperrung am Timpen

Gevelsberg (ots) - Die gesamte Feuerwehr Gevelsberg wurde am heutigen Mittwoch um 07:58 Uhr in die Kölner Straße alarmiert. In einem Industriebetrieb war es zu einem Brand in einer Maschine gekommen. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Mitarbeiter des Unternehmens eigene Löschmaßnahmen eingeleitet und den Brand weitestgehend gelöscht. Die Feuerwehr bereitete einen Löschangriff in Bereitstellung vor, beschränkte ihre Tätigkeiten jedoch auf die Kontrolle ...

