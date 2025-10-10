FW-EN: Kurzzeitige Sperrung am Timpen
Gevelsberg (ots)
Am gestrigen Donnerstag mussten die Autofahrer im Bereich Am Timpen Geduld haben. Aufgrund eines medizinischen Notfalls, musste der Rettungshubschrauber Christoph 8 landen. Durch die hauptamtlich Wache und die Polizei, wurde die Kreuzung Mittelstrasse / Haßlinghauser Strasse für die Zeit des Einsatzes voll gesperrt.
