FW-EN: Wetter - drei kleinere Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter - drei kleinere Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr)

Die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurde am Mittwoch, 18.12.2024 um 16:26 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Mühlenfeldstraße alarmiert. Hier war aufgrund des starken Windes ein Kunststoffteil von einem Carport weggeflogen, welches nun in ca. 5 m Höhe in einem Baum hing. Der Gegenstand wurde über die Drehleiter entfernt und der Einsatz nach 25 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Abend um 20:13 Uhr zu einem Kleinbrand am Bahnhof Wetter (Ruhr) alarmiert. Hier war aus ungeklärter Ursache der Inhalt eines Abfalleimers in Brand geraten. Das Feuer konnte mit zwei Flaschen Wasser abgelöscht werden, sodass der Einsatz nach 15 Minuten abgebrochen werden konnte.

Auch am heutigen Morgen wurde die Löscheinheit Alt-Wetter zu einem Kleinbrand alarmiert. Um 05:48 Uhr war an einer Bushaltestelle in der Kaiserstraße aus ungeklärter Ursache ebenfalls der Inhalt eines Abfalleimers in Brand geraten. Auch hier konnte das Feuer mit zwei Flaschen Wasser abgelöscht werden, sodass die Einsatzkräfte die Einsatzfahrt abbrechen konnten.

