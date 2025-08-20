PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VER: Räuber erlangt Geld und Handy - Polizei sucht Zeugen

Schwanewede (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 22:10 Uhr zu einem Raubüberfall auf dem Combi-Parkplatz Am Markt. Ein 34-jähriger Mann parkte dort mit seinem Auto, dabei saß er auf dem Fahrersitz seines Kleinwagens der Marke Hyundai. Plötzlich öffnete ein unbekannter Mann die Beifahrertür, sprühte unvermittelt Pfefferspray auf den 34-Jährigen, entwendete dessen Handy und und forderte die Herausgabe des Geldes. Das Opfer händigte daraufhin eine geringe Menge Bargeld aus, woraufhin der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Der Überfallene erlitt eine Augenreizung und gilt als leicht verletzt, medizinische Betreuung war jedoch nicht erforderlich. Mit etwas Zeitverzug wurde die Polizei Osterholz alarmiert, die daraufhin nach dem Täter fahndete, was am Abend jedoch nicht mehr zur Ergreifung des Täters führte. Dieser wurde beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alter, 170 cm großer und schmächtiger, ungepflegter Mann mit dunklem Dreitagebart. Er sprach lallend Deutsch mit leichtem Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Schirmmütze mit Aufdruck, einer schwarzen Regenjacke mit rotem Aufdruck am Arm sowie einer dunklen, langen Hose. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei Osterholz geführt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Helge Cassens
Telefon: 04231/806-107
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

