POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda. Am Dienstag (28.10.), gegen 13.15 Uhr, befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Taxi die Mainstraße in Richtung Heidelsteinstraße um in die Ronsbachstraße abzubiegen. Im Verlauf des Abbiegevorgangs touchierte er dabei mit dem Außenspiegel aus bisher ungeklärter Ursache einen 53-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Fulda, der die Mainstraße in gleicher Richtung befuhr. Der Rollerfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

HEF

Auto kommt von Fahrbahn ab

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (29.10.), gegen 8 Uhr, befuhren ein 47-jähriger KIA-Fahrer aus Altenburg mit seinem 26-jährigen Beifahrer und eine 18-jährige Audi-Fahrerin aus Philippsthal (Werra) in der genannten Reihenfolge die BAB 4 auf dem mittleren von drei Fahrstreifen von Bad Hersfeld kommend in Richtung Kirchheim. Auf Höhe Kilometer 364,5 kam der KIA-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, touchierte die dortige Betongleitwand und kollidierte anschließend mit dem Audi der 18-Jährigen. Da beide Fahrzeuge auf der Fahrbahn zum Stillstand kamen, musste diese kurzzeitig gesperrt werden. Der KIA-Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich leicht und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. (Marc Leipold)

Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

Niederaula. Am Dienstag (28.10.), gegen 03.45 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Neuenstein in den Wendehammer des Rosenwegs in Mengershausen ein und parkte am rechten Fahrbahnrand. Nachdem der Fahrer das Fahrzeug verlassen hatte, setzte sich der Lkw unbemannt in Bewegung und kollidierte mit einem dort parkenden BMW-Kombi. Nach der Rückkehr zu seinem Lkw, parkte der Fahrer aus und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld konnte er jedoch im Nachgang ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (Polizeistation Bad Hersfeld)

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Mittwoch (22.10.), gegen 09.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Wörth" einen MG Saic an der hinteren Stoßstange und entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Lauterbach)

