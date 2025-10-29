PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda. Am Dienstag (28.10.), gegen 13.15 Uhr, befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Taxi die Mainstraße in Richtung Heidelsteinstraße um in die Ronsbachstraße abzubiegen. Im Verlauf des Abbiegevorgangs touchierte er dabei mit dem Außenspiegel aus bisher ungeklärter Ursache einen 53-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Fulda, der die Mainstraße in gleicher Richtung befuhr. Der Rollerfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

HEF

Auto kommt von Fahrbahn ab

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (29.10.), gegen 8 Uhr, befuhren ein 47-jähriger KIA-Fahrer aus Altenburg mit seinem 26-jährigen Beifahrer und eine 18-jährige Audi-Fahrerin aus Philippsthal (Werra) in der genannten Reihenfolge die BAB 4 auf dem mittleren von drei Fahrstreifen von Bad Hersfeld kommend in Richtung Kirchheim. Auf Höhe Kilometer 364,5 kam der KIA-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, touchierte die dortige Betongleitwand und kollidierte anschließend mit dem Audi der 18-Jährigen. Da beide Fahrzeuge auf der Fahrbahn zum Stillstand kamen, musste diese kurzzeitig gesperrt werden. Der KIA-Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich leicht und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. (Marc Leipold)

Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

Niederaula. Am Dienstag (28.10.), gegen 03.45 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Neuenstein in den Wendehammer des Rosenwegs in Mengershausen ein und parkte am rechten Fahrbahnrand. Nachdem der Fahrer das Fahrzeug verlassen hatte, setzte sich der Lkw unbemannt in Bewegung und kollidierte mit einem dort parkenden BMW-Kombi. Nach der Rückkehr zu seinem Lkw, parkte der Fahrer aus und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld konnte er jedoch im Nachgang ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (Polizeistation Bad Hersfeld)

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Mittwoch (22.10.), gegen 09.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Wörth" einen MG Saic an der hinteren Stoßstange und entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Lauterbach)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 15:02

    POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Einbruch in Gasthof

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Diebstahl aus Pkw Haunetal. Ein weißer 1er BMW wurde zwischen Montag (27.10.) und Dienstag (28.10.) von Unbekannten auf bislang nicht bekannte Art und Weise geöffnet und Bargeld sowie eine Sonnenbrille von "Sansibar" entwendet. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt unter einem Carport in der Hofeinfahrt in der Straße "Zum Fellengarten" in Neukirchen geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 14:08

    POL-OH: Diebstahl von Rüttelplatte - Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

    Fulda (ots) - Diebstahl von Rüttelplatte Neuhof. Unbekannte begaben sich im Zeitraum von Freitag (24.10.) bis Montag (27.10.) auf das Gelände einer Baustelle in der Straße "In der Eller" im Ortsteil Dorfborn und entwendeten von dort eine Rüttelplatte im Wert von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 14:03

    POL-OH: Schulbuskontrollen - Polizei nimmt Busse ins Visier

    Vogelsbergkreis (ots) - Mücke. "Sicher zur Schule" - jeden Morgen steigen tausende Kinder in Schulbusse. Nicht nur sie, sondern auch ihre Eltern vertrauen darauf, dass immer alle wohlbehalten an ihr Ziel kommen. Um die Sicherheit auf dem Schulweg zu gewährleisten hat der Regionale Verkehrsdienst Vogelsberg gemeinsam mit der Verkehrsgesellschaft Oberhessen am Mittwoch (22.10.), in der Zeit von 12 Uhr und 14 Uhr, an der ...

    mehr
