Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Einbruch in Gasthof

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Pkw

Haunetal. Ein weißer 1er BMW wurde zwischen Montag (27.10.) und Dienstag (28.10.) von Unbekannten auf bislang nicht bekannte Art und Weise geöffnet und Bargeld sowie eine Sonnenbrille von "Sansibar" entwendet. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt unter einem Carport in der Hofeinfahrt in der Straße "Zum Fellengarten" in Neukirchen geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gasthof

Kirchheim. Indem sie im rückwärtigen Bereich gewaltsam eine Tür aufhebelten, verschafften sich Langfinger unerlaubt Zutritt zu einem Gasthof in der Straße "Auf dem Eisenberg" in Willingshain. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten drei Hänge- sowie Unterschränke aus der Küche im Wert von schätzungsweise 500 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

