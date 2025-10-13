PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand in den Schrebergärten

Neuwied (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.10.2025 kam es in den Schrebergärten in der Bimsstraße Neuwied zu einem Brand einer Hütte. Durch die Neuwieder Feuerwehr konnte der Brand eingedämmt, kontrolliert und schließlich gelöscht werden. Zu einem Übergriff auf andere Parzellen kam es nicht.

Im Rahmen der Brandursachenermittlung durch die Kriminalpolizei Neuwied ergaben sich keine Hinweise für ein strafrechtlich relevantes Handeln, der Brand dürfte aufgrund eines technischen Defekts entstanden sein.

Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:29

    POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Kleinmaischeid

    Kleinmaischeid (ots) - Im Zeitraum vom 10.10.2025, 17:30 Uhr bis 12.10.2025, 19 Uhr kam es in der Ortslage 56271 Kleinmaischeid zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter gelangten über eine aufgehebelte Tür in das Objekt. Es wurden Bargeld und Werkzeuge entwendet. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:24

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW in Isenburg

    Isenburg (ots) - Im Zeitraum vom 10.10.2025, 17:00 Uhr bis 11.10.2025, 17:50 Uhr ereignete sich in der Ortslage 56271 Isenburg eine Sachbeschädigung an einem PKW. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Heckscheibe eines in einer Hofeinfahrt abstellten PKW. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen, bei der ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:22

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Hausen

    Hausen (ots) - Im Zeitraum vom 09.10.2025, 16:00 Uhr bis 10.10.2025, 09:45 Uhr ereignete sich in der Bergstraße in 53547 Hausen ein Verkehrsunfall, wobei sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Beschädigt wurde ein der Bergstraße am Fahrbahnrand abgestellter PKW Ford Kuga, Fahrzeugfarbe grau. Bislang liegen zu dem Verursacher keinerlei Informationen vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren