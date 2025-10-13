Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW in Isenburg

Isenburg (ots)

Im Zeitraum vom 10.10.2025, 17:00 Uhr bis 11.10.2025, 17:50 Uhr ereignete sich in der Ortslage 56271 Isenburg eine Sachbeschädigung an einem PKW. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Heckscheibe eines in einer Hofeinfahrt abstellten PKW. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen, bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

