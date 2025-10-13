Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Jugendlicher kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich leicht
Friedewald (ots)
Eine 16-jähriger Kleinkraftradfahrer befuhr am 10.10.2025 gegen kurz vor 7 Uhr den Nisterbergweg in Friedewald, als er von der Fahrbahn abkam, und mit dem Randstein kollidierte und zu Fall kam. Der Jugendliche erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug wurde entsprechend beschädigt.
