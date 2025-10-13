PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Jugendlicher kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich leicht

Friedewald (ots)

Eine 16-jähriger Kleinkraftradfahrer befuhr am 10.10.2025 gegen kurz vor 7 Uhr den Nisterbergweg in Friedewald, als er von der Fahrbahn abkam, und mit dem Randstein kollidierte und zu Fall kam. Der Jugendliche erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug wurde entsprechend beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

