POL-OH: Schulbuskontrollen - Polizei nimmt Busse ins Visier

Schulbuskontrollen - Polizei nimmt Busse ins Visier

Vogelsbergkreis

Mücke. "Sicher zur Schule" - jeden Morgen steigen tausende Kinder in Schulbusse. Nicht nur sie, sondern auch ihre Eltern vertrauen darauf, dass immer alle wohlbehalten an ihr Ziel kommen. Um die Sicherheit auf dem Schulweg zu gewährleisten hat der Regionale Verkehrsdienst Vogelsberg gemeinsam mit der Verkehrsgesellschaft Oberhessen am Mittwoch (22.10.), in der Zeit von 12 Uhr und 14 Uhr, an der Gesamtschule in Mücke eine Schulbuskontrolle durchgeführt.

Dabei wurden zunächst Grundlagen wie Fahrerlaubnisse, Fahrzeugdokumente und lizenzrechtliche Bestimmungen überprüft. In weiteren Verlauf fanden zudem Kontrollen der Fahrzeugtechnik - beispielsweise der Bremsanlagen, der Bereifungen und Lenkanlagen - statt. Positiv ist dabei aufgefallen, dass weder an den Bremsanlagen noch an den Lenkanlagen Mängel ersichtlich waren.

Aber auch busspezifische Kriterien wie das Vorhandensein zugelassener und geprüfter Feuerlöscher sowie von Nothämmern, die Haltestangen, die Funktionsfähigkeit des Einklemmschutzes, die Funktion der Notöffnungen der Ausgangstüren und auch die Behindertenzugänge zum Ein- und Aussteigen in das Fahrzeug wurden von den versierten Beamtinnen und Beamten in Augenschein genommen. Die gute Nachricht: Es wurden nur vereinzelt geringfügige Mängel festgestellt.

Im konstruktiven Austausch mit den Busfahrern und den zuständigen Unternehmen konnten die Mängel aufgezeigt und beseitigt werden. Und nicht nur die Betreiber begrüßten die Kontrollen: Auch die Schulleitung hieß diese willkommen und hob die Verantwortung jedes Einzelnen für die Verkehrssicherheit hervor.

Die Polizei zieht ein positives Fazit der Kontrolle und kündigt auch in Zukunft Kontrollen im Bereich Bus- und Linienverkehr an. "Unsere Kontrollen sind in erster Linie präventiv und sollen vor allem sensibilisieren. Wenn alle - von den Fahrerinnen und Fahrern bis hin zu Eltern und Kindern - aufmerksam und verantwortungsbewusst handeln, kommt jedes Kind sicher zur Schule und wieder nach Hause", merkt der Leiter des Regionalen Verkehrsdienstes Vogelsberg Polizeihauptkommissar Ralf Schöbel an.

