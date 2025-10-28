Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Auto kommt von Fahrbahn ab

Flieden. Am Montag (27.10.), gegen 12 Uhr, befuhr eine 33-jährige BMW-Fahrerin aus Fulda die A66 zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern Nord und Flieden. Auf Höhe Kilometer 187 wechselte sie dabei vom rechten auf den linken Fahrstreifen um den Fiat Ducato eines 66-Jährigen aus Jena zu überholen, der in gleicher Richtung auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor die 33-Jährige auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchierte den Fiat und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich das Fahrzeug und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Die Fahrerin verletzte sich hierbei leicht und wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn von der Autobahnmeisterei gereinigt werden, weshalb die Fahrbahn vollgesperrt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. (Marc Leipold)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda. Am Sonntag (26.10.), in der Zeit von 18 Uhr bis 20.30 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem schwarzen Audi A3 einen im Bereich eines Restaurants in der Straße "Am Emaillierwerk" geparkten grauen Opel Astra an der vorderen Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Audis und hinterließ einen Zettel an dem beschädigten Opel. Der Hinweisgeber, sowie alle Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden. (Polizeistation Fulda)

HEF

Verkehrsunfallfluchten - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. In der Zeit von Mittwoch (15.10.) bis Donnerstag (16.10.) beschädigte ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer vor einem Ladengeschäft in der Johannesstraße das Geländer einer dortigen Rampe. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Bad Hersfeld. Am Montag (27.10.), gegen 14 Uhr, parkte eine Toyota-Fahrerin aus Homberg (Efze) ihren weißen Yaris ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße "Am Kurpark" in Richtung Wittastraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Rotenburg. Am Montag (27.10.), gegen 16.10 Uhr, parkte eine VW-Touran-Fahrerin aus Waldkappel am rechten Fahrbahnrand der Mündershäuser Straße in Richtung Mündershausen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Rotenburg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell