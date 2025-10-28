PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien auf Schulgelände - Diebstahl von Kennzeichen

Vogelsbergkreis (ots)

Farbschmierereien auf Schulgelände

Lauterbach. Im Zeitraum von Freitag (24.10.) bis Montag (27.10.) beschmierten Unbekannte auf einem Schulgelände in der Straße "An der Wascherde" mehrere Wände eines Gebäudes und einer Turnhalle mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Mücke. Am Sonntag (26.10.), gegen 16 Uhr, begaben sich zwei Unbekannte mit ihrem Auto auf den Parkplatz eines Firmengeländes in der Straße "Stückweg" im Ortsteil Merlau. Dort stieg eine männliche Person aus und riss von einem geparkten roten VW Polo die beiden amtlichen Kennzeichen "VB-A 1139" ab. Anschließend entfernten die Unbekannten in ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Kennzeichendieb kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 16 Jahre alt, blonde kurze Haare, dunkel gekleidet Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

