Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 24.10. - 26.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Varel - Einbruch in Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Pkw, der in der Arngaster Straße geparkt war, aufgebrochen. Es wurde die Scheibe der Fahrerseite eines schwarzen Mitsubishi eingeschlagen und Bargeld daraus entwendet. Zeugen, die in dem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Zetel - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Kradfahrerin

Am Samstagnachmittag ist es am Markthamm in Zetel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Während der Pkw-Fahrer vom Markthamm nach links in die Straße Kronshausen einbiegen wollte, übersah er die Krad-Fahrerin, die nach links in den Markthamm einbiegen wollte. Die Motorradfahrerin kam in der Folge zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

