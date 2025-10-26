PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever für das Wochenende vom 24.10. - 26.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Pkw erfasst Person in Schortens

Am 25.10.2025, gegen 04:40 Uhr, erfasst ein Pkw in der Schooster Straße in Schortens einen 25jährigen Mann mit dem Außenspiegel, nachdem dieser davon ausging, der Fahrzeugführer wolle ihn nach Hause bringen. Der Mann erleidet Verletzungen im Gesicht, der Unfallverursacher entfernt sich im Anschluss unerlaubt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

