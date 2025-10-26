Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 24.10.2025 bis 26.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Räuberischer Diebstahl

Am Samstag, gegen 13.40 Uhr, passierte ein 27 jähriger Täter den Kassenbereich eines Supermarktes in der Rüderstraße. Da er sich diverse Gegenstände in seine Jacke gesteckt und nicht bezahlt hatte, wurde er vor dem Geschäft von einem Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen. Daraufhin versucht der amtsbekannte Täter zu flüchten und kann nur unter großer Kraftanstrengung durch den Mitarbeiter und zwei weiteren Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Brandermittlung

Am Freitagvormittag, gegen 10.50 Uhr, geriet in der Flutstraße ein Pkw Mercedes Benz aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Da der Pkw während der Fahrt in Brand geriet, ist von einem technischen Defekt auszugehen. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr/Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Am Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr, beschädigte ein 61 jähriger Fahrzeugführer beim Ausparken aus einer Parklücke den geparkten Pkw des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber anschließend ermittelt werden. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,54 Promille. Daraufhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Zeit von Donnerstag, 23.10.2025, ca. 21.00 Uhr, bis Freitag, 24.10.2025, ca. 16.00 Uhr, wurden zwei Pkw an den jeweiligen linken Fahrzeugseiten in Sengwarden, Hauptstraße, stark beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen und des gesamten Schadenbildes muss davon ausgegangen werden, dass es sich um ein großes Fahrzeug bzw. eine landwirtschaftliche Maschine handelt. An den beschädigten Pkw konnte roter Fremdlack festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

