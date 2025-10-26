PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 24.10.2025 bis 26.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Räuberischer Diebstahl

Am Samstag, gegen 13.40 Uhr, passierte ein 27 jähriger Täter den Kassenbereich eines Supermarktes in der Rüderstraße. Da er sich diverse Gegenstände in seine Jacke gesteckt und nicht bezahlt hatte, wurde er vor dem Geschäft von einem Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen. Daraufhin versucht der amtsbekannte Täter zu flüchten und kann nur unter großer Kraftanstrengung durch den Mitarbeiter und zwei weiteren Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Brandermittlung

Am Freitagvormittag, gegen 10.50 Uhr, geriet in der Flutstraße ein Pkw Mercedes Benz aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Da der Pkw während der Fahrt in Brand geriet, ist von einem technischen Defekt auszugehen. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr/Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Am Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr, beschädigte ein 61 jähriger Fahrzeugführer beim Ausparken aus einer Parklücke den geparkten Pkw des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber anschließend ermittelt werden. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,54 Promille. Daraufhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Zeit von Donnerstag, 23.10.2025, ca. 21.00 Uhr, bis Freitag, 24.10.2025, ca. 16.00 Uhr, wurden zwei Pkw an den jeweiligen linken Fahrzeugseiten in Sengwarden, Hauptstraße, stark beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen und des gesamten Schadenbildes muss davon ausgegangen werden, dass es sich um ein großes Fahrzeug bzw. eine landwirtschaftliche Maschine handelt. An den beschädigten Pkw konnte roter Fremdlack festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:36

    POL-WHV: Vier Verletzte bei Kreuzungsunfall

    Schortens (ots) - Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 22:34 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße / An der alten Bundesstraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit drei Mitfahrern die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend und wollte die Kreuzung in Fahrtrichtung Grafschaft überqueren. Dabei übersah er eine von ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 08:30

    POL-WHV: Unfallflucht auf Parkplatz

    Schortens (ots) - Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 10:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Elsa-Brandström-Straße in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Fahrzeugführerin kollidierte beim Rückwärtsrangieren mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 08:24

    POL-WHV: Ladendiebstahl an Selbstscankasse

    Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 11:30 Uhr, entwendeten eine 21-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Graudenzer Straße in Wilhelmshaven (Fedderwardergroden) mehrere Waren, indem sie diese an der Selbstscankasse vorbeibewegten und in eine mitgeführte Tragetasche legten, ohne sie zu scannen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Diebstahl durch den Ladendetektiv ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren