POL-WHV: Vier Verletzte bei Kreuzungsunfall

Schortens (ots)

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 22:34 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße / An der alten Bundesstraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit drei Mitfahrern die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend und wollte die Kreuzung in Fahrtrichtung Grafschaft überqueren. Dabei übersah er eine von links kommende 64-jährige Fahrzeugführerin in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt und teilweise in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

