PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vier Verletzte bei Kreuzungsunfall

Schortens (ots)

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 22:34 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße / An der alten Bundesstraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit drei Mitfahrern die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend und wollte die Kreuzung in Fahrtrichtung Grafschaft überqueren. Dabei übersah er eine von links kommende 64-jährige Fahrzeugführerin in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt und teilweise in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:30

    POL-WHV: Unfallflucht auf Parkplatz

    Schortens (ots) - Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 10:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Elsa-Brandström-Straße in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Fahrzeugführerin kollidierte beim Rückwärtsrangieren mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 08:24

    POL-WHV: Ladendiebstahl an Selbstscankasse

    Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 11:30 Uhr, entwendeten eine 21-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Graudenzer Straße in Wilhelmshaven (Fedderwardergroden) mehrere Waren, indem sie diese an der Selbstscankasse vorbeibewegten und in eine mitgeführte Tragetasche legten, ohne sie zu scannen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Diebstahl durch den Ladendetektiv ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 12:15

    POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel-Neuenburg

    Zetel (ots) - Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 17:55 Uhr, kam es in Zetel-Neuenburg zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Jugendlichen. Ein 16-jähriger Zeteler befuhr mit seinem Motorroller die Tarbarger Landstraße, als er von einem 65-jährigen Pkw-Fahrer aus Barßel überholt wurde. Aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands beim Überholvorgang verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren