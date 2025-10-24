Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl an Selbstscankasse
Wilhelmshaven (ots)
Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 11:30 Uhr, entwendeten eine 21-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Graudenzer Straße in Wilhelmshaven (Fedderwardergroden) mehrere Waren, indem sie diese an der Selbstscankasse vorbeibewegten und in eine mitgeführte Tragetasche legten, ohne sie zu scannen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Diebstahl durch den Ladendetektiv über die entsprechende Videoüberwachung beobachtet. Die beiden Beschuldigten zeigten sich im weiteren Verlauf uneinsichtig und provokant.
Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
