Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Varel

Varel (ots)

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 02:15 Uhr, wurde in der Wiefelsteder Straße in Varel ein Jugendlicher auf einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Beim Führen eines E-Scooters gelten die gleichen Promillegrenzen wie beim Führen eines Pkw, da es sich rechtlich um ein Kraftfahrzeug im Sinne der Straßenverkehrsordnung handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

