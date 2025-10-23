Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, 21.10.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es in Wilhelmshaven, im Bereich Peterstraße / Banter Weg, zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Peterstraße in Fahrtrichtung Westen und beabsichtigte, nach links in den Banter Weg abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 38-jährigen Fahrzeugführers, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Pkw wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die 25-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

