Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Zeugenhinweise
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum von Sonntag, 19.10.2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 21.10.2025, 08:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Peterstraße in Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Unbekannte Täter stachen drei Reifen des geparkten Fahrzeugs auf, beschädigten den rechten Außenspiegel und führten zudem eine Flasche der Marke "Coca-Cola" in den Tank-Einfüllstutzen ein. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04421 / 942-0 zu melden.
