Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw prallt nach Ausweichmanöver gegen Mast - Fahrer leicht verletzt

Wangerland (ots)

Am Dienstagmorgen, 21.10.2025, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer die Sillensteder Straße im Wangerland, aus Sillenstede kommend in Fahrtrichtung Waddewarden. Kurz nach einer Rechtskurve querte ein Reh die Fahrbahn, sodass der Fahrer auswich, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Mast und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an dem Pkw entstand hoher Sachschaden.

