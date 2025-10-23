PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 11:55 Uhr, kam es in Wilhelmshaven, im Bereich Bismarckstraße / Schaarreihe, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 77-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw von der Schaarreihe nach rechts in die Bismarckstraße einbiegen und übersah dabei eine 42-jährige Radfahrerin, die bei Grünlicht die Bismarckstraße in Richtung Schaarreihe überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 11:58

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Pkw prallt gegen Telefonmast

    Wangerland (ots) - Am Dienstagmorgen, 21.10.2025, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann im Wangerland die Sillensteder Straße aus Richtung Sillenstede kommend in Fahrtrichtung Waddewarden. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte, wich der Fahrer aus und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Telefonmast und kam ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:31

    POL-WHV: Fahrzeugführer kommt von Fahrbahn ab

    Wangerland (ots) - Am Montagnachmittag, 20.10.2025, gegen 16:45 Uhr, kam ein 40-jähriger Fahrzeugführer auf der Garmser Straße (Landesstraße 808) in Wangerland, in Fahrtrichtung Neugarmsiel, nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw in einem Graben. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,47 Promille. Der Mann ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:10

    POL-WHV: Sattelzug kippt um - Fahrer leicht verletzt

    Wangerland (ots) - Am Montagnachmittag, 20.10.2025, gegen 15:15 Uhr, kam ein Sattelzug auf der Hauptstraße (Kreisstraße 98) in Wangerland aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Gegenlenken des Fahrzeugführers blieb erfolglos, sodass das Gespann nach rechts umkippte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Durch den Unfall sickerten Öl und Diesel in das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren