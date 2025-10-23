Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 11:55 Uhr, kam es in Wilhelmshaven, im Bereich Bismarckstraße / Schaarreihe, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 77-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw von der Schaarreihe nach rechts in die Bismarckstraße einbiegen und übersah dabei eine 42-jährige Radfahrerin, die bei Grünlicht die Bismarckstraße in Richtung Schaarreihe überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell