Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Pkw prallt gegen Telefonmast

Wangerland (ots)

Am Dienstagmorgen, 21.10.2025, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann im Wangerland die Sillensteder Straße aus Richtung Sillenstede kommend in Fahrtrichtung Waddewarden.

Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte, wich der Fahrer aus und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Telefonmast und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

An Pkw und Telefonmast entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Unfallaufnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell