Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verfolgungsfahrt nach Verkehrsunfallflucht endet mit Festnahme - Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 20.10.2025, gegen 14:35 Uhr, wurde der Leitstelle der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in der Küstenkanalstraße (B401) in Jeddeloh II gemeldet. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des flüchtigen Pkw ablesen, verlor jedoch nach einiger Zeit den Sichtkontakt zum Fahrzeug.

Da der flüchtige Mercedes-Benz GLC seine Fahrt in Richtung Oldenburg fortsetzte, wurde die Fahndung dorthin ausgeweitet.

Gegen 14:49 Uhr konnte das Fahrzeug in der Hundsmühler Straße, Höhe Bodenburgallee, im Gegenverkehr festgestellt werden. Aufgrund des dichten Verkehrs kam der Pkw kurzzeitig zum Stillstand. Die Beamten forderten den Fahrer lautstark auf, nach rechts auf den Parkstreifen zu fahren, was dieser jedoch verweigerte. Stattdessen schloss er seine Seitenscheibe.

Während der anschließenden Kontrolle fuhr der 38-jährige Fahrzeugführer an, touchierte den vor ihm befindlichen Funkstreifenwagen und setzte seine Fahrt fort, ohne Kontakt zu den Beamten aufzunehmen. Wenig später kam das Fahrzeug im Bereich Hundsmühler Straße / Hauptstraße erneut zum Stehen. Da der Fahrer weiterhin nicht reagierte, wurde die Beifahrerscheibe mit einem Nothammer eingeschlagen.

Unmittelbar darauf fuhr der Mann erneut los und rammte den Funkstreifenwagen der eingesetzten Beamten. Anschließend flüchtete er über die Edewechter Landstraße in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung B401 / Edammer Straße konnte ein Polizeibeamter nur durch einen Sprung einen Zusammenstoß mit dem flüchtigen Pkw verhindern. Der Pkw bog schließlich in Edewecht in die Straße "Vor dem Moore" ein, eine Sackgasse. Dort verließ der Fahrer die Fahrbahn, fuhr über ein Feld und entzog sich kurzfristig der Verfolgung. Nachdem der Pkw wieder auf den öffentlichen Verkehrsraum zurückkehrte, wurde die Verfolgung erneut aufgenommen.

Gegen 15:55 Uhr konnte der 38-jährige Fahrer aus Vreden auf einem Feld gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wird dem Mann versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Tatmotiven dauern an.

Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland geführt.

Die Polizei bittet mögliche Geschädigte und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell