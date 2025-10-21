Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven - zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 20.10.2025, gegen 21:40 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Graudenzer Straße in Wilhelmshaven-Fedderwardergroden zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 35-jähriger Mann entwendete zunächst diverse Waren aus dem Markt. Auf dem Parkplatz wurde er daraufhin von einem Mitarbeiter angesprochen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Sachverhaltsaufnahme leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand. Beim Einschreiten schlug und trat der Mann mehrfach nach den eingesetzten Polizeibeamten, die hierbei beide leicht verletzt wurden. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

