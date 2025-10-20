POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Jever (ots) - Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 12.00 Uhr, kam es in Jever, Wangerländische Straße, auf dem gegenüberliegenden Fußweg, zu einem Vorfall zwischen mehreren Hunden. Der Hund eines 59-jährigen Mannes wurde von zwei Hunden eines anderen Halters angegriffen. Die Hunde bissen sich in den Lefzen- und Körperbereich des angegriffenen Hundes fest. Als der Halter versuchte, die Tiere voneinander zu trennen, wurde er ...

mehr