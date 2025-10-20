Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Zetel (ots)
Im Zeitraum von Samstag, 18.10.2025, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 19.10.2025, 09.30 Uhr, kam es in Zetel, Ostpreußenweg, Einmündung Bleichenweg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte auf bislang ungeklärte Weise vier Zaunelemente eines Gartenzauns und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell