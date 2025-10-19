PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 17.10. bis zum 19.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln
Während einer Verkehrskontrolle am Freitag, den 17.10.2025, gegen 
21:03 Uhr, in der Bahnhofstraße in Schortens, wurde festgestellt, 
dass der 21-jährige Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges 
augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein 
Urinvortest verlief positiv auf THC. 
Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ärztlich durchgeführt. 
Darüber hinaus wurde die Weiterfahrt untersagt und ein 
Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Am 18.10.2025, gegen 04:20 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever 
einen 18-jährigen Kraftfahrzeugführer im Bereich Branterei in 
Schortens. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das 
geführte Kraftfahrzeug nicht über die vorgeschriebene 
Pflichtversicherung verfügte. 
Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die 
Weiterfahrt untersagt. 

Verkehrsunfall durch Rotorabwinde eines Hubschraubers
Am 18.10.2025, gegen 22:16 Uhr, kam es in der Deichstraße in 
Horumersiel zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 
Rettungshubschraubers. Im Rahmen seines Landeanfluges sorgten die 
dabei verursachten Rotorabwinde dafür, dass ein unmittelbar in der 
Nähe abgestellter Anhänger in ein dahinter geparktes Wohnmobil bewegt
worden ist. 
Sowohl am Anhänger als auch am Wohnmobil entstand ein Sachschaden in 
bislang unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

