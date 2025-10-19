Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 17.10. bis zum 19.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Während einer Verkehrskontrolle am Freitag, den 17.10.2025, gegen 21:03 Uhr, in der Bahnhofstraße in Schortens, wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Urinvortest verlief positiv auf THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ärztlich durchgeführt. Darüber hinaus wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 18.10.2025, gegen 04:20 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever einen 18-jährigen Kraftfahrzeugführer im Bereich Branterei in Schortens. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das geführte Kraftfahrzeug nicht über die vorgeschriebene Pflichtversicherung verfügte. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Verkehrsunfall durch Rotorabwinde eines Hubschraubers Am 18.10.2025, gegen 22:16 Uhr, kam es in der Deichstraße in Horumersiel zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungshubschraubers. Im Rahmen seines Landeanfluges sorgten die dabei verursachten Rotorabwinde dafür, dass ein unmittelbar in der Nähe abgestellter Anhänger in ein dahinter geparktes Wohnmobil bewegt worden ist. Sowohl am Anhänger als auch am Wohnmobil entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell