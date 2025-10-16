PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polnischer LKW gerät beim Überholen mehrfach in den Gegenverkehr. Weitere Zeugen werden gesucht.

Bad Gandersheim (ots)

Bundesstraße 64, zwischen Eschershausen und Seesen 15.10.2025, 17:30 Uhr- 18:00 Uhr

Am 15.10.2025, soll es zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen sein. Ein weißer LKW (polnisches Kennzeichen) soll hierbei aus Eschershausen kommend in Richtung Seesen unterwegs gewesen sein und mehrfach an unübersichtlichen Stellen überholt haben. Der LKW gerät hierbei mehrfach in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen oder gar abbremsen müssen, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden.

Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder nähere Angaben zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden (05382/95390)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 15:13

    POL-NOM: Körperverletzung und Beleidung nach Streitigkeiten

    Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Steinweg, Mittwoch, 15.10.25, 17.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 15.10.25, gegen 17.00 Uhr kam es im Bereich des Steinweges in Bad Gandersheim zu Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Parken eines Pkw. Der 26-jährige Beschuldigte aus Bad Gandersheim parkte seinen Pkw im Steinweg unberechtigt auf einem Anwohnerparkplatz. Nachdem sich ein 25-jähriger, berechtigter ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 07:38

    POL-NOM: Werkzeug aus Scheune gestohlen

    Northeim (ots) - Northeim OT Hillerse, Leineweg, Dienstag, 14.10.2025, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 15.10.2025, 07.45 Uhr HILLERSE (Wol) Im Zeitraum von Dienstag ca. 19.00 Uhr bis Mittwoch ca. 07.45 Uhr sind unbekannte Personen in eine Scheune im Leineweg in Hillerse eingebrochen. Die Personen öffneten die verschlossene Scheune gewaltsam und entwendeten aus der Scheune Werkzeug im bisher unbekannten Wert. Zeuginnen und ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 07:28

    POL-NOM: Pedelec aus Kellerabteil gestohlen

    Northeim (ots) - Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Dienstag, 14.10.2025, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 15.10.2025, 12.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Im Zeitraum von Dienstag ca. 19.30 Uhr bis Mittwoch ca. 12.00 Uhr gelangten unbekannte Personen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim. Dort konnten die Personen aus einem Kellerabteil ein schwarzes Pedelec im Wert von ca. 600 Euro entwenden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren