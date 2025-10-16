Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polnischer LKW gerät beim Überholen mehrfach in den Gegenverkehr. Weitere Zeugen werden gesucht.

Bad Gandersheim (ots)

Bundesstraße 64, zwischen Eschershausen und Seesen 15.10.2025, 17:30 Uhr- 18:00 Uhr

Am 15.10.2025, soll es zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen sein. Ein weißer LKW (polnisches Kennzeichen) soll hierbei aus Eschershausen kommend in Richtung Seesen unterwegs gewesen sein und mehrfach an unübersichtlichen Stellen überholt haben. Der LKW gerät hierbei mehrfach in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen oder gar abbremsen müssen, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden.

Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder nähere Angaben zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden (05382/95390)

