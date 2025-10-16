PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pedelec aus Kellerabteil gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Dienstag, 14.10.2025, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 15.10.2025, 12.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Dienstag ca. 19.30 Uhr bis Mittwoch ca. 12.00 Uhr gelangten unbekannte Personen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim. Dort konnten die Personen aus einem Kellerabteil ein schwarzes Pedelec im Wert von ca. 600 Euro entwenden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

