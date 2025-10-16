POL-NOM: Pedelec aus Kellerabteil gestohlen
Northeim (ots)
Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Dienstag, 14.10.2025, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 15.10.2025, 12.00 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Im Zeitraum von Dienstag ca. 19.30 Uhr bis Mittwoch ca. 12.00 Uhr gelangten unbekannte Personen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim. Dort konnten die Personen aus einem Kellerabteil ein schwarzes Pedelec im Wert von ca. 600 Euro entwenden.
Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell