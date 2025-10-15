Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeuge gibt wichtigen Hinweis zu Verkehrsunfallflucht - Verursacherin ermittelt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Albert-Schweitzer-Weg, Montag, 13.10.2025, 12.10 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 82-jährige Frau touchierte beim rückwärtigen Rangieren auf einem Parkplatz an der o.g. Örtlichkeit mit der Anhängerkupplung ihres Pkw den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 66-jährigen Frau, wodurch ein geringer Schaden entstandt. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Ein 27-jähriger Zeuge beobachtete das Tatgeschehen und konnte der Polizei schließlich das Kennzeichen der Verursacherin mitteilen.

Die 82-jährige Frau muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell