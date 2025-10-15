POL-NOM: Zeuge gibt wichtigen Hinweis zu Verkehrsunfallflucht - Verursacherin ermittelt
Northeim (ots)
37154 Northeim, Albert-Schweitzer-Weg, Montag, 13.10.2025, 12.10 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Eine 82-jährige Frau touchierte beim rückwärtigen Rangieren auf einem Parkplatz an der o.g. Örtlichkeit mit der Anhängerkupplung ihres Pkw den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 66-jährigen Frau, wodurch ein geringer Schaden entstandt. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Ein 27-jähriger Zeuge beobachtete das Tatgeschehen und konnte der Polizei schließlich das Kennzeichen der Verursacherin mitteilen.
Die 82-jährige Frau muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.
