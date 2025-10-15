PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mofa-Fahrerin stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich leicht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Dienstag, 14.10.2025, 16.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 15-jähriges Mädchen befuhr mit ihrem Mofa-Roller die Göttinger Straße aus Richtung Kreisverkehr an der "Eichstätte" kommend in Richtung Stadtmitte. Als sie verkehrsbedingt Bremsen musste, kam sie auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte.

Die Mofa-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Roller beläuft sich auf einen geringen dreistelligen Betrag.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

