POL-NOM: Mofa-Fahrerin stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich leicht
Northeim (ots)
37154 Northeim, Göttinger Straße, Dienstag, 14.10.2025, 16.45 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Ein 15-jähriges Mädchen befuhr mit ihrem Mofa-Roller die Göttinger Straße aus Richtung Kreisverkehr an der "Eichstätte" kommend in Richtung Stadtmitte. Als sie verkehrsbedingt Bremsen musste, kam sie auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte.
Die Mofa-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Roller beläuft sich auf einen geringen dreistelligen Betrag.
