Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Flugplatzweg, 08.10. 19:30 - 09.10.2025 11:30 Uhr | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Flugplatzweg in Bad Gandersheim zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten PKW. Der Tatzeitraum wird auf 19:30 Uhr bis 11:30 Uhr am Folgetag eingegrenzt. Die unbekannte Täterschaft nutzte vermutlich einen Schlüssel oder einen ähnlich beschaffenen Gegenstand, um den Lack am Kofferraum und an der Beifahrerseite zu zerkratzen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zur Täterschaft oder dem Tathergang machen können, wenden Sie sich bitte telefonisch an die Polizei Bad Gandersheim unter der 05382/95390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell