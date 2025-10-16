Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 25-Jähriger durch Unfall schwer verletzt

Northeim (ots)

Hardegsen OT Hettensen, Landesstraße 557 zw. Hettensen & Lödingsen, Mittwoch, 15.10.2025, 17.30 Uhr

HETTENSEN (Wol)

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Adelebsener mit einem Auto die Landesstraße 557 von Hettensen in Richtung Lödingsen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach kam er nach links von der Fahrbahn ab, das Auto drehte sich und stieß mit der Beifahrerseite an einem Straßenbaum.

Der 25-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto erlitt einen Totalschaden im Wert von ca. 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell